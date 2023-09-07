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消委會點名譴責四藥店　「安康大藥坊」遇追訪後「落閘」 (14:54)

消委會點名譴責4間位於銅鑼灣的藥店，包括「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」及前身為「環球大藥坊」的「安康大藥坊」，指相關藥店採用不良營銷手法。本報記者中午約12時到場觀察，涉事藥店仍有營業，店內客人不多。其中前身為「環球大藥坊」的「安康大藥坊」店內有兩名員工及數名客人，大批傳媒追問店員，其中一名男店員指自己「第一日返工」，又指負責人不在店內，未回應其他提問。「安康」其後「落閘」關門。

有來自廣東的客人在安康大藥坊購物後在門外接受傳媒訪問，他表示自己是幫別人購買藥品，花費了約1000多元，店員沒有推銷其他藥品。訪問完畢後，該藥店店員突然關燈及「落閘」，隨即離開現場。

至於其餘兩間藥店，「521生活百貨」的女職員表示「唔清楚」，被問到遭消委會點名會否覺得不公平時，她指「咁就梗係啦」，不知道消委會曾否約談負責人；至於會否擔心影響生意，她反問「你話呢？」。據記者觀察，該店會以「紅底黑字」標示貨名及價錢，其中「金絲石斛皇」售980元，單位計算為「每錢」；野山蟲草售1980元，單位計算為「每錢」，旁邊的「極罕野生花旗參」售3680元，但單位計算為「每兩」。

另一間被消委會點名譴責的「藥城」，同一餔位上手藥店亦曾被消委會點名。職員對所有提問僅回應「唔知、唔知」，稱從未見過老闆，「使唔使咁多人（傳媒）」。該店的中藥及海味會展示貨名及售價，其中花旗參以「紅底黃字」標價680元，單位計算則以黑字印上「每兩」；野山石斛售198元，單位計算為「每錢」。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 藥店 不良營銷

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