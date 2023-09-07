受賄代購優惠機票　國泰員工囚五個月至半年　官批控方誇大國泰虧損額 (13:48)

3名被告依次為前艙務長劉靜雯（36歲）、前機艙服務員李仲輝（28歲）和王愛婷（33歲）。3人涉3項串謀使代理人接受利益罪，劉承認3罪，審訊中以控方證人身分作供，李和王則各被裁定一項與劉干犯的串謀罪成。

法官郭啟安引述辯方求情指，劉靜雯早於2008年便加入國泰任職空姐，10年後獲晉升為艙務長，工作表現出色，她因案和生產承受巨大精神壓力，需尋求心理輔導。李仲輝案發時剛加入國泰，受影響下犯案，非積極角色，王愛婷則有財政困難；庭上透露，3人約9萬元不當收益已悉數歸還予國泰。

法官指，案件性質貪腐，即時監禁無可避免，但認同辯方所指，國泰於事件中無實際損失，因機票原先已滯銷，且機位會預留給以正價購買的顧客，控方向法庭提供的金額不準確。法官認為3人的得益與國泰的虧損不能混為一談，質疑控方誇大其辭，案件不應在區域法院處理。

法官以監禁6個月為每罪的量刑起點，因劉靜雯認罪和協助控方舉證刑期減半，再基於總量刑原則判她入獄半年，餘下2人則因願意賠償各減刑一個月，分別囚5個月。