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民建聯提88項施政報告建議　促降股票印花稅及減樓市「辣招」 (12:56)

特首李家超將於下月發布第二份施政報告，民建聯今提交88項建議，稱「振經濟」屬重中之重，建議政府短期內考慮減印花稅及減辣招，以令股市及市面暢旺；中長期則要強化香港作為國際金融中心地位、發展多元經濟、推動旅遊業高質量發展及積極培養人才。民建聯又建議繼續改善民生政策，包括完善房屋政策、應對人口老化及低生育率挑戰，並要推動愛國主義教育、設新生兒及孕婦津貼等生育政策。

民建聯今與李家超、特首辦官員及特首政策組會面約一個半小時，主要提出六大範疇的政策建議，經濟方面包括倡議減低股票交易印花稅、構建框架引導海外人民幣回港投資、持續推出措施刺激經濟、發展跨境電子商貿等。民建聯又建議適當減樓市辣招，包括香港居民購入第二幢物業的稅項調低至6%，又倡議外來專才在港置業時可先豁免交稅，若在未住滿7年時已離港，屆時才徵收稅項。

民建聯亦建議要做好愛國主義教育，包括設統籌委員會統籌，亦要考慮設立中國共產黨黨史館、抗戰歷史紀念館等；教育方面則可檢視國民及歷史課程，並考慮向大專院校提供彈性，增加非本地生學額。鼓勵生育方面，民建聯建議可推行彈性上班時間，向新生兒及孕婦分別提供1萬元及2萬元津貼，並增設兒童事務專員統籌兒童政策，及設立新生代儲蓄基金，由政府、家庭及第三方供款投資，以助長遠規劃兒童未來 。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 民建聯

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