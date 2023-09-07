菲律賓籍男認非禮女兒候判　稱或因酗酒而犯案 (11:55)

報稱侍應的被告D.M.L.（現39歲）承認的案情指，2019年12月某個周日，母親和外傭因曾祖母離世回菲律賓，暫由被告照顧X（當時10歲）和妹妹。被告問X想不想跟他和妹妹在同一間房間睡，X同意並到被告的房間，她睡在被告旁邊時，被告拉下她的褲子，用手觸碰其私處。X醒過來問被告在做甚麼，要求他停手，被告則說只是為她按摩，X回房間哭，被告向她道歉，又稱自己不是怪物。

另外，2022年10月的某天，被告與妹妹在房間睡覺，被告凌晨來到房間弄醒X（當時13歲），並躺在床上，伸入她的衣服摸其胸部和私處，再脫去她的內褲，用陽具磨擦其私處，X感到噁心、想嘔吐，試圖掙扎時被按住。數分鐘後，被告穿回褲子及為X穿褲子後離開。

同月25日，X向母親表示她擔心經期來遲了，在母親追問下，X揭發被告的行為，事件最終報警處理。X錄取口供時指，被告每月非禮她約5次，而自2020年，被告多次用陽具磨擦她的私處。被告在被捕後亦承認兩度非禮X。