屢以「斤變両」暪騙消費者收近百投訴　改名「換殼」續經營　消委會點名譴責四間藥房 (10:44)

消委會在2021至2023年8月間，接獲96宗涉及4間藥房的投訴，佔期內同類投訴31%，當中80宗涉不良銷售手法。單計今年首8個月，已錄得49宗相關投訴，總金額逾58萬，當中10宗投訴來自本港消費者，另外39宗投訴分別來自澳門、新加坡及內地。消委會亦發現，相關藥房曾在接獲投訴後，改名繼續經營，認為屬業內慣常技倆，暪騙消費者。

消委會又指，藥房的不良銷售手法亦較以往「聰明」，除不清晰地書寫藥材單位，亦會同時推介多種藥材，但各項藥材採用的單位不同，混淆消費者，大部分投訴人均比原定價錢貴10至16倍。其中一宗個案涉及受點名譴責的「環球大藥坊」，有內地旅客年初一家三口訪港，到藥房購物時，店員向其中一人介紹中藥，當時並未提及價錢及單位，事主稱有興趣後，藥房隨即派人將藥材磨粉，並收取事主10.9萬元，事主隨即到海關舉報，其後先獲退款兩萬多元，及後獲全數退款。

另一求助個案涉及一對內地大學生情侶，二人到其中一間受譴責藥房之一「藥城」打算購買止痛藥膏，店員改為先後推薦兩種中藥藥材，推銷時未具體交代兩種藥材的單位，標示字體亦大小不一，又刻意混淆兩種藥材，在推銷同時已為藥材磨粉，最終向二人收取兩萬元，二人經討價還價後最終支付一萬元，經投訴消委會後成功退款。消委會總幹事黃鳳嫺強調，藥房退錢與否和被檢控與否絕無關係，檢控工作由海關獨立審視。

消委會總幹事黃鳳嫺認為，點名譴責非常有用，除可向業界發出警號，亦有助教育消費者，期望向業界不良份子及害群之馬發出強烈警示，呼籲各監管及執法機關加強監管、果斷執法。黃鳳嫺又表示，相比消委會2015年譴責藥房時，近年接獲的同類投訴所涉個案銀碼已經較低，消費者亦提高意識，更願向消委會投訴或備案。她又表示，與海關有「秘密通報機制」，不時會將投訴個案轉交海關審視，前提是考慮消費者意願，轉介海關前會先尋求消委會同意。

4間被消委會點名批評的藥房：

「藥城」- 銅鑼灣駱克道522號地舖

「521生活百貨」- 銅鑼灣駱克道521號地舖

「環球大藥坊」- 銅鑼灣東角道22-24號怡東商場地下20號連1樓

「安康大藥坊」（前身亦為「環球大藥坊」）- 銅鑼灣東角道22-24號怡東商場地下20號連1樓

藥店曾承諾改善 惟消委會續接獲投訴

消委會商業手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫指，消委會決定點名譴責前，曾約見4間藥房的負責人，當中一名聲稱是「藥城」及「521生活百貨」處理會計的代表，否認店舖職員作出不良銷售行為，但承諾會向管理層傳達消委會的信息；「環球大藥坊」負責人拒絕會面，但承諾改善營商手法及妥善處理相關投訴個案。彭續稱，今年首8個月接獲的所有相關投訴，經調停後，藥店均願意退還部分或全部款項。不過，消委會其後不斷接獲有關4間藥房的投訴，其中「藥城」增8宗投訴、「521生活百貨」增5宗投訴、「環球大藥坊」與「安康大藥坊」共增4宗投訴。

消委會提醒，消費者及訪港旅客在購物時，要先向店員問清售價，包括計算單位及方法和總金額，付款前切勿讓店員將藥材或蔘茸海味磨粉或切片；若被強迫購買，不要提供信用卡、現金或電子支付二維碼，在安全情況下報警求助及拍攝商戶的門面及地址。