九巴車長九龍灣車廠捱撞不治　涉事車長危駕被捕 (18:02)

警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案拘捕孫車長，由警員帶署扣查。案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0262或3661 0277與調查人員聯絡。

今晨（7日）7時許，九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠內，一名男車長被其同事發現倒臥在車廠天台，腳部骨折，頭部嚴重受傷昏迷，懷疑他曾被車撞，救護員接報到場，將傷者送往聯合醫院搶救，惜證實不治。警方正在場調查意外原因。

現場所見，事主被發現時倒臥在天台行車道上，警方圍封事發位置，交通警員與九巴職員在場調查。

多名事主親友，包括母親、妻子及兩子女聞悉噩耗趕到醫院，九巴車務總監關智偉與數名職員，到聯合醫院慰問事主家屬。

據了解，事主49歲，今年5月入職任車長，原定今日返早更，但他未有出現報更，直至早上7時許，被同事發現倒臥在車廠天台，當時身穿車長制服。

九巴表示，對事件感到非常難過和哀痛，向員工家屬致以最深切慰問，已即時派職員到醫院，為員工家屬提供一切適切的協助，及配合警方調查。