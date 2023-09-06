大埔太和邨命案　舅父因單位業權殺外甥女後墮樓亡 (23:18)

今早（6日）9時許，一名中年男子倒臥太和邨亨和樓大廈一樓簷篷，懷疑從大廈高處墮下，保安報案。警方及救援人員接報到場，當場證實該名61歲男子不治。警方經調查相信男事主由上址16樓一單位的廚房窗戶跳下，遂到單位了解，入屋發現一名48歲女子倒斃睡房內。

大埔警區助理指揮官 (刑事) 警司陳啟澤表示，發現該女子時，她被大量被鋪及雜物遮蓋，身上有多處傷口，頸部及手腕被黑色牛皮膠紙捆綁，經救護員檢查後同被證實當場死亡。單位客廳及房間遺下一大灘血迹，警方於單位內檢獲一把大約12吋長染血廚刀，以及剪刀，相信為涉案兇器。

政府化驗所人員及法醫初步檢驗後，發現女死者頸部及背部均有多處相信由利器造成的傷口，而頸部刀傷相信為致命原因。至於該男子身上除有墮樓所致的傷勢外，其雙手掌亦發現多處刀傷，相信與人糾纏期間所致。警方進一步調查，得知兩人為舅父及外甥女關係，女死者獨居上址單位，男死者昨晚前往上址單位，與女死者發生爭執後將對方殺害，其後畏罪自殺 。初步調查相信案件涉及金錢糾紛，主要牽涉上址單位的業權問題。警方指單位洗手間內有一盤未熄滅的炭，相信男子曾嘗試燒炭，其後由單位廚房窗戶躍下。

現場所見，警方及政府化驗所人員事發後登上墮樓事主伏屍的簷篷位置蒐證，其間向上張望，有調查人員從涉案單位伸出一支棍定位。現場所見，單位鋁窗染有血迹及兩個疑似血掌印。至傍晚時分，探員帶走一批證物作檢驗，包括染血的牀單被套及折斷的木棍，仵工其後到場將兩具遺體舁送殮房。消息指，兩名死者同姓羅，該單位的原業主是羅男母親，羅母死前遺囑指該單位擁有權原屬涉案兩人，惟最終改由孫女獨自繼承。警方呼籲任何市民，如果有與案有關的任何資訊，盡快致電36613662與大埔警區重案組第二隊聯絡。

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