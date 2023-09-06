31歲孕婦荃灣港安醫院緊急剖腹分娩後不治 衛生署將個案轉介醫委會 消息：涉事醫生為靳嘉仁 (22:06)

荃灣港安醫院早前公布，事主上月5日入院陰道分娩不成功，醫生建議緊急剖腹，孕婦翌日凌晨情况轉差，透過使用藥物及輸血控制病情，惟病人情况繼續轉差，主診醫生決定替病人切除子宮，深切治療部團隊及多名專科醫生加入治療，術後病人轉至深切治療病房，由急救團隊繼續救治，惟病人情况急劇惡化最終不治。

衛生署今日表示，接獲醫院呈報後隨即展開調查及跟進，包括在收到呈報當日到醫院進行調查，以確定其人手、房舍、設備等是否符合私家醫院實務守則的規定，並檢視醫院對醫生資格、經驗、表現及獲准在醫院工作等的審核機制；另要求醫院醫務顧問委員會檢視個案護理質素及作相關跟進，並於4星期內提交調查報告；以及尋求專家對該個案臨牀處理提供獨立專業意見。

衛生署稱，據調查結果和考慮昨接獲的專家意見後，今日已將個案轉介醫委會，署方仍然繼續相關跟進。該署另稱有關醫院已向死因裁判官報告個案。

醫委會初步偵訊委員會委員、病人政策連線主席林志釉稱，不便評論個別個案，概括而言衛生署不時會轉介懷疑犯錯的醫生至醫委會，會方將按既定程序作調查，如表面證據成立將要求醫生解釋。他稱不一定每次轉介均會召開紀律研訊，須視乎有關指控、證據和醫生初步解釋再決定。