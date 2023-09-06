葵涌工廈命案　26歲男疑爆竊不果勒死七旬翁後墮樓亡 (21:36)

葵青警區刑事總督察周健鴻表示，警方昨午（5日）接獲一名六旬姓范的婦人報案，指其77歲哥哥自周一（4日）起與家人失聯，案件交由新界南總區失蹤人口調查組接手跟進。今午1時許，調查組前往死者於葵涌萬利工業大廈租住的劏房單位調查，發現事主被藏屍黑色尼龍旅行袋內。警方調查期間，亦發現另一名26歲姓周男子於大窩口邨富靜樓由天台墮樓，經搶救後證實死亡，警方初步相信兩宗案件相關，周男生前曾透過通訊軟件向親友表示自己錯手殺人，打算自殺。

警方指兩人為鄰居，屬點頭之交，相識約一年，范租住上述單位約一年半，另周則入住隔壁單位約一年。警方指，范的單位為案發現場，警方入屋調查，惟未有發現有打鬥痕跡，亦未發現有犯案工具。經法醫鑑定，范死去約2至3日，且天氣炎熱，屍體已出現腐爛，故需進一步化驗方可確定其致命原因。

警方稱根據初步調查，顯示周欲進入范的單位進行爆竊時，遭對方撞破，兩人發生糾纏。疑犯其後懷疑徒手勒死事主。據了解，姓范死者為退休人士，獨居於上址單位。消息指，他已離婚，與妻兒鮮少聯絡，平日較多與妹妹聯系並交代去向，惟對方突然失去聯絡，范妹感到奇怪，遂報案求助。另外，周男則為無業人士，初步相信他單獨犯案。警方呼籲，任何人對案件有資料可提供，可致電3661 2937與葵青警區重案組第一隊聯絡。