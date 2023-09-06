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安達臣道天秤意外屋宇署提九項檢控　涉四間公司及四人 (19:06)

秀茂坪安達臣道一個房協資助出售房屋項目、精進建築為承建商的建築地盤，去年9月7日發生嚴重工業意外，一個天秤突然塌下，導致3人死亡及6人受傷。屋宇署向工程直接有關的註冊一般建築承建商、承建商的獲授權簽署人、分判商，及直接有關的個別人士，提出共9項檢控，涉及4間公司和4名個別人士。觀塘裁判法院已發出傳票，有關聆訊定於明年1月30日舉行。

署方又指，發展局及屋宇署會分別就工務工程投標資格安排、承建商註冊及紀律處分事宜，按制度繼續嚴肅跟進。在工務工程方面，發展局已分別暫停在認可名冊內兩間涉事承建商所有工務工程類別的投標資格，至今年12月31日及明年10月16日，當局在收到相關調查報告後安排召開研訊，並會按承建商在事故中所承擔的責任，考慮採取進一步行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從認可名冊內除名。

署方表示，涉事一般承建商的註冊已在今年4月屆滿，由於承建商涉及地盤死亡的勞工安全事故，儘管未被定罪，根據屋宇署早前引入的強化安排，仍會轉交其註冊續期申請予承建商註冊事務委員會安排面試及評審，再按委員會建議決定是否接受申請，或是否需要施加額外條件。

勞工處早前已就事故向有關承建商、分判商及人士提出共67項檢控，涉及精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公證行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務有限公司等。

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