再多一宗猴痘個案　至上月底逾7成個案在港有高風險接觸 (18:30)

衛生防護中心表示，該名新增個案為過往健康良好、不曾接種猴痘疫苗的33歲本地男子，上月25日起出現疲乏和局部皮疹，前日（4日）到衛生署粉嶺社會衛生科診所求診，病人情况穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。

防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊紀錄，中心暫未發現個案與本港其他個案有流行病學關連，並正繼續進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭，另會將個案通報世界衛生組織。

另外，防護中心初步分析截至上月31日錄得的41宗個案，40宗涉男男性接觸者，當中38宗曾於潛伏期內有高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或不安全性行為，其中30宗表示潛伏期曾在本地有高風險接觸。疫苗接種方面，33名病人未完成接種，當中八成半出現較嚴重病徵。防護中心補充，現時暫未出現重症或死亡個案。

防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，並建議出現猴痘症狀或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。中心提醒市民應時刻保持良好個人及手部衛生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。