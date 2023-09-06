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警方破「彈票黨」網購集團拘五人 (18:34)

秀茂坪警區重案組根據線報鎖定一個「彈票黨」網購詐騙集團，前日（4日）展開一連兩日代號「壯絕」行動，拘捕集團主腦夫婦及3名骨幹成員，並檢獲一批騙案失物，包括名牌手袋及名表，總值約100萬元。

警方調查顯示，詐騙集團主腦操控骨幹成員開設大量電話儲值卡，並從傀儡戶口持有人收集大量支票簿。其後透過網上二手買賣平台，假扮買家接觸有意出售名貴手表、手袋及手提電話的賣家，與賣家商討價錢及交收安排，利用速遞叫車平台安排速遞員與賣家交收貨品。主腦將偽造的網上轉賬紀錄發送予賣家，同時亦從銀行支票機將空頭支票存入賣家戶口，令對方誤信已收到款項，將貨品交予速遞員，其後才發覺支票不能兌現。

經深入調查，發現集團主腦在青衣租用私人住宅單位作為儲存贓物，於前日展開埋伏行動，當男主腦在青衣接收被騙去的名牌手袋時帶返單位時，採取行動拘捕兩名集團主腦，分別為31歲男子及30歲女子，並在儲存贓物的住宅單位，起回兩隻名貴手表及19個名牌手袋，總值約100萬元，亦檢獲3本支票簿、一本帳簿、8部手提電話，22萬元現金及衣物等證物。其後再於昨日（5日）在秀茂坪及元朗拘捕1男2女骨幹成員。被捕5人包括一名中國籍男子、一名外籍女子、一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎30至60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。當中31歲中國籍男子及30歲女子已被控合共一項「以欺騙手段取得財產」罪，今日（6日）於觀塘裁判法院提堂；另外3名被捕人則獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

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