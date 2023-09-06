涉WhatsApp群組提殺警　被告稱只為「鬥氣」反駁他人 (17:28)

被告依次為關嘉林（49歲）、葉子軒（30歲）及曾智健（50歲）。法官張潔宜裁定本案表證成立後，辯方表示3名被告均會出庭作供。

關嘉林供稱，他在手機批發及零售公司任職營業發展總監，其妻子為同事，公司於香港不同地方設實體店，大部分在商場裏。他自2016年起加入涉案群組，屬首批加入的成員，間中會解答其他人有關車輛的疑問，花名「會長」。他指次被告在群組不算活躍，性格豪爽、說話較浮誇，第三被告為人親切，但較先入為主。至於自己則「直腸直肚」，曾被人指「講嘢唔經大腦」。

關提到2019年社會事件中不時突然封商場和商鋪，導致營業額受影響，後來更出現虧蝕。群組成員隨著社會變化開始討論何處有路障、警方不當行為等，眾人之間曾因立場不同爭論，他因警方執法問題較同情示威者。

案發當日關曾在群組表示「黑警唔失控，市民何來會失控」、「我覺得唔夠失控囉，起碼死返幾十個黑警先啦」等，他解釋前者是反駁其他成員與其不一致意見，後者則為「頂頸」、「鬥氣」，但完全沒有此意思，他不認為「個個popo都抵死」，因警察之間亦有別。審訊明續。