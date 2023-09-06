明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

龍華酒店董事遭內地親人入稟追債近4000萬 (16:53)

被譽為紅燒乳鴿始祖、有逾80載歷史的沙田龍華酒店，被指拖欠一名內地商人的鴿子食材費用，並在借貸後沒有全數還款。涉事商人昨（5日）入稟高等法院，向龍華酒店和酒店公司董事連本帶利追討逾3957萬元。

原告馬光偉，為居於內地的商人。首被告鍾馬莉，為龍華酒店有限公司董事和大股東；次被告則為龍華酒店有限公司，經營沙田下禾輋村的龍華酒店。

入稟狀指，馬光偉與鍾馬莉有表親關係，雙方於2013年8月達成口頭協議，馬光偉答應向龍華酒店提供鴿子及其他食材，每隻鴿子的利潤約為1至2.5元。不過從2018年1月起，龍華酒店沒有按協議付款，馬光偉基於信任繼續向龍華酒店供貨，截至同年10月的欠款超過473萬元。

入稟狀續指，馬光偉和龍華酒店另於2013年8月達成口頭貸款協議，馬光偉借貸予龍華酒店作營運之用。從2018年10月起，龍華酒店僅歸還部分款項，雙方協議馬光偉繼續供貨，龍華酒店不必即時還款，只須繳付利息。

根據入稟狀，馬光偉在2018年10月至2022年11月之間，每月繼續向龍華酒店提供鴿子等食材，其間龍華酒店曾歸還部分款項。截至今年7月底，鍾馬莉拖欠逾2211萬元，龍華酒店則欠款逾1746萬元。馬光偉多次去信要求還款，惟不獲回應，所以入稟法庭追討相關款項。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞