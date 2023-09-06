龍華酒店董事遭內地親人入稟追債近4000萬 (16:53)

原告馬光偉，為居於內地的商人。首被告鍾馬莉，為龍華酒店有限公司董事和大股東；次被告則為龍華酒店有限公司，經營沙田下禾輋村的龍華酒店。

入稟狀指，馬光偉與鍾馬莉有表親關係，雙方於2013年8月達成口頭協議，馬光偉答應向龍華酒店提供鴿子及其他食材，每隻鴿子的利潤約為1至2.5元。不過從2018年1月起，龍華酒店沒有按協議付款，馬光偉基於信任繼續向龍華酒店供貨，截至同年10月的欠款超過473萬元。

入稟狀續指，馬光偉和龍華酒店另於2013年8月達成口頭貸款協議，馬光偉借貸予龍華酒店作營運之用。從2018年10月起，龍華酒店僅歸還部分款項，雙方協議馬光偉繼續供貨，龍華酒店不必即時還款，只須繳付利息。

根據入稟狀，馬光偉在2018年10月至2022年11月之間，每月繼續向龍華酒店提供鴿子等食材，其間龍華酒店曾歸還部分款項。截至今年7月底，鍾馬莉拖欠逾2211萬元，龍華酒店則欠款逾1746萬元。馬光偉多次去信要求還款，惟不獲回應，所以入稟法庭追討相關款項。