明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

11人涉831太子站衝突逾三年半後被控　3人認罪候判 (16:51)

2019年「831」港鐵太子站衝突有多人被捕，11人事隔逾3年半後，被控當日於太子站附近干犯襲警、阻差辦公等罪。其中32歲男子早前承認無牌管有無線電通訊器具，今（6日）於九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。另有3人認罪，還押待9月27日判刑，其間索取背景報告；不認罪的6人連同押後答辯的1人，一併於11月6日接受審前覆核。

林秉軒（32歲、建築工人）早前承認無牌管有一套無線電收發機，主任裁判官蘇文隆今判被告160小時社服令。

劉汝恒（28歲）承認阻差辦公罪，劉洪發（26歲）、黎卓如（25歲）則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情指，警方一度稱釋放各人，但後來再次拘捕及檢控被告，被告承受長時間壓力，其中劉汝恒與相依為命的母親均曾現輕生念頭，幸獲協助後有好轉。

3人承認案情指，2019年8月31日晚，數以百計示威者在旺角彌敦道聚集，在警方驅散下進入旺角港鐵站大肆破壞，造成逾81萬損失，並登上列車。由於有示威者擋門讓更多人上車，示威者與乘客爆發衝突，有乘客遭示威者以鎚子、雨傘等物襲擊；警員接報到場，制服一名男子時，劉汝恒上前嘗試拉開男子，最終亦被制服。警員其後亦制服劉洪發和黎，兩人身上分別搜出一支3B級別的雷射筆，在40米內直接照射會導致眼睛受損。

另外6名被告顧文軒、葉禮豪、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源、林秉軒及鍾日傑否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，許肇彰則申請押後答辯，以待索取進一步文件。7人一併押後11月6日審前覆核。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞