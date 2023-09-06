11人涉831太子站衝突逾三年半後被控　3人認罪候判 (16:51)

林秉軒（32歲、建築工人）早前承認無牌管有一套無線電收發機，主任裁判官蘇文隆今判被告160小時社服令。

劉汝恒（28歲）承認阻差辦公罪，劉洪發（26歲）、黎卓如（25歲）則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情指，警方一度稱釋放各人，但後來再次拘捕及檢控被告，被告承受長時間壓力，其中劉汝恒與相依為命的母親均曾現輕生念頭，幸獲協助後有好轉。

3人承認案情指，2019年8月31日晚，數以百計示威者在旺角彌敦道聚集，在警方驅散下進入旺角港鐵站大肆破壞，造成逾81萬損失，並登上列車。由於有示威者擋門讓更多人上車，示威者與乘客爆發衝突，有乘客遭示威者以鎚子、雨傘等物襲擊；警員接報到場，制服一名男子時，劉汝恒上前嘗試拉開男子，最終亦被制服。警員其後亦制服劉洪發和黎，兩人身上分別搜出一支3B級別的雷射筆，在40米內直接照射會導致眼睛受損。

另外6名被告顧文軒、葉禮豪、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源、林秉軒及鍾日傑否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，許肇彰則申請押後答辯，以待索取進一步文件。7人一併押後11月6日審前覆核。