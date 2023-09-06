《頭條新聞》司法覆核案上訴　通訊局指節目針對警員社會地位侮辱　港台工會：誇張手法諷刺 (16:13)

代表通訊局的資深大律師陳樂信陳辭指， 《頭條》的「無品芝麻官」環節分別提到醫療團隊缺乏口罩，而警方擁有「大把有得剩」的口罩。雖然醫療團隊缺乏口罩及警方有足夠口罩是基於事實的內容，但是質疑節目形容至「大把有得剩」的說法是沒有證據基礎。陳亦指，節目另一環節「驚方訊息」中提及警方取消巡邏，有關內容只屬推測，並針對了警員的「社會地位」而作出侮辱。

代表港台工會及記協的大律師譚俊傑表示，該節目是有新聞報道核實的情况下，以誇張手法諷刺警方囤積口罩及取消巡邏制度。上訴庭副庭長關淑馨關注，警方只在部分地區暫停巡邏，而節目內容似是說成警方全面取消徒步巡邏制度，譚回應指有關內容涉誇張手法。譚又指，節目製作組曾兩度邀請警方上節目回應批評但被拒，但通訊局沒有考慮，故原審就節目符合表達多方面意見守則的裁決合理。