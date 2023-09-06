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立會經歷「風波」後首開財委會　會議近3小時40人發言　表決時逾50人在席 (13:25)

政府向立法會財委會申請追加7000萬元撥款注資賑災基金，財委會今日審議項目並通過撥款。今次屬立法會暑期經歷停辦「立會好聲音」及被揭議員表決參與率低後的首次財委會會議。會議歷時近3小時，一共40名議員有份提問。據立法會直播畫面，表決撥款時有56名議員在席，舉手贊成撥款的議員約48人，最終撥款在不記名表決下通過。

目前有9個團體獲賑災基金「原則上批准」撥款，支援內地水災。逾30名出席的議員申報與相關機構有聯繫，申報過程約10多分鐘，至少21人表明將不會就議案投票，當中部分亦指不會參與討論。其中議員李浩然、姚柏良、劉國勳、鄭泳舜等報稱為香港北京社團總會常務理事；工聯會救災慈善基金為申請機構之一，7名工聯會議員均表明不會投票。財委會主席陳振英說，由於會前有議員提出利益申報問題，故特意讓他們在正式討論前申報，希望讓公眾理解，為何部分議員未有參加討論或投票。

議員馬逢國作申報時指，自己有多個名譽職位，稱記不起與哪些機構有關係，又質疑是否有需要在會前在申報，關注日後有類似情况時，議員是否亦要再次申報。陳振英說，如有關議員有參與救援機構的管理或日常運作，才需申報並說明不會參與討論或投票；若有關議員會參與討論或投票，按一般做法，在發言前申報則可。

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