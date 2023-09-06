警派臥底潛伏半年打擊黑社會犯罪活動　合共拘372人 (13:29)

警方根據卧底探員的情報，在2023年3月至8月期間，搗破17個非法場所，包括一間賣淫場所、一間毒品儲存倉、2間武器庫、5間無牌酒吧及8間非法賭檔，該階段行動共拘捕345人。警方在本周一至三（9月4日至6日）再在屯門、元朗、古洞、天水圍、上水及藍田採取第二階段行動，搗破街頭聚賭場所及南亞裔販毒團伙，拘捕27人。

警方在代號「拳貫行動」的執法過程中動員逾300名警員，共拘捕205男167女，年齡介乎16至79歲，其中73人有黑社會背景。被捕人士當中有295人為香港居民、68人持雙程證、9人持「行街紙」；另外有13人屬非華裔人士。被捕人士涉嫌罪名包括自稱三合會成員、以三合會成員身分行事、邀請他人加入三合會、經營非法賭博場所、在非法賭博場所賭博、經營非法賣淫場所、販運毒品、藏有攻擊性武器及無牌賣酒。警方亦在檢獲16萬現金、891克冰毒、約一公斤大麻花及攻擊性武器等，市值約280萬。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方留意到2022年第四季起，不少街頭暴力罪案與黑社會非法場所有關，例如在無牌酒吧內「飲大咗」而發生身體碰撞，或因非法賭檔利益爭拗。歐陽德稱，有關非法場所經營者非常警覺，如只做熟客生意，除在後樓梯等位置安裝閉路電視，亦會派人在附近兜截、「睇水」，定期「搬竇」，以及在場所外設大型鐵閘，「爆門唔係咁簡單」。他稱，警方2023年3月起派出卧底探員喬裝打扮，「希望塑造成佢哋一份子」，避開障礙並搜集證據。

新界北總區反三合會行動動組高級督察陳養泉稱，行動已削弱活躍在新界北總區、不同的黑社會「字頭」，打擊其收入來源，區內罪案指數明顯下降。新界北總區刑事部 （行政及支援）警司林慶璋重申，警方會採取果斷、強而有力執法行動，包括卧底及情報主導行動，堵截三合會收入來源，令他們無立足之地。