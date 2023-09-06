六旬業主入屋非禮租客　認罪囚九周 (12:58)

被告賴顯發（61歲）任職司機。案情稱，被告今年3月19日擅自進入村屋，他替16歲的女事主X將人民幣利是錢兌換成港幣，額外給X約350港元，X欲歸還，惟被告拒絕。被告隨即索吻問「錫返啖得唔得？」，指「又唔係錫嘴」。被告接著親吻X的面頰，從後雙手環抱X及掐她的右胸兩下，問「點解唔着底衫？」，再撫摸X的大腿。X擺脫後跑進廁所聯絡友人求助。

被告另於3月17日途經上址，他知悉事主和母親爭執，稱「唔好嬲啦，錫返啖先啦」，並親吻事主面頰。被告錄影會面下承認因X的體香，而一時興奮犯案。

辯方求情稱被告從內地來港，任職司機月入約2萬元，為家庭經濟支柱，他確診患上驚恐症。當時被告沒使用武力或威嚇，是一時衝動犯案，他隔着上衣摸事主胸部，認罪免卻事主作供時勾起傷痛。

裁判官施祖堯判刑指，年輕事主受到驚恐非常之大，被告作出無故無理的要求及強吻她，一度限制事主的活動能力，嚴重侵犯她的私密部位，被告又攻其不備、無理下流地索吻；除了認罪並無其他因素減刑。