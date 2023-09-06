明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

湯家驊料終院同性伴侶判決將再引法律爭議　平權組織冀替代框架涵「生老病死」 (13:05)

社民連成員岑子杰早前透過司法覆核爭取法院承認海外同性婚姻，昨獲終審法院裁定部分勝訴。終院法官以3比2裁定政府應設立替代框架承認同性伴侶，暫緩兩年執行。行會成員、資深大律師湯家驊今（6日）在商台節目稱，對多數案中法官認為政府應設替代框架感到「少少詫異」，又指判辭未提及有關框架需要做到甚麼層面，才符合《國際人權公約》，「有太多模糊空間」，而不同政府服務對於同性伴侶也可能有不同方案，料設替代框架有困難及會引起法律爭拗。

湯家驊在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，《人權法》有「走盞」空間，不同地區可因應自身社會環境、文化歷史等不同因素，對《國際人權公約》有不同的演繹，相信社會對承認同性情侶的替代框架將有頗大的爭議。他舉例稱，本港房屋資源匱乏，制訂有關框架時或需討論同性伴侶以結婚人士身分輪候公屋，「會唔會好多同性情侶因此去外國結婚返嚟排呢條隊呢？又可能呢件事都唔需要做，只需要話兩個男人、兩個女人話我哋係同性伴侶，就可以排呢條隊」。他相信未來討論替代框架時將有法律爭拗，即使政府推出框架，如有人認為權利仍然不足，亦會觸發新一輪司法覆核。

平權組織形容判決屬里程碑 替代框架應涵「生老病死」

婚姻平權協會活動經理梁苡珊在同一節目表示，法庭指政府未設替代框架承認同性伴侶，對同志社區而言屬向前的「好大一步」，亦屬香港歷史上重要的里程碑，認為法庭希望香港政府能在本港設替代框架，承認同性伴侶。

梁苡珊相信，待有替代框架後，同性伴侶可共同報稅及作醫療指示等，又認為替代框架重點在於同性伴侶在香港民事結合的條件，如年齡門檻、離異時的財產分配等，強調框架應保障同性伴侶在「生老病死」的義務和保障。

她希望政府多作討論，聽取同性社群以及社會各界的意見。梁亦回應有議員認為領養權不能納入政府的替代方案的建議，指已有很多研究數據顯示，同性伴侶領養對小孩的心理質素、健康等方面均無影響，希望社會能更多討論、並參考更多研究數據。梁最後稱，仍希望本港承認同性婚姻，稱日後若能見到提出司法覆核的岑子杰，會和他說「我們終於有希望喺香港結婚」。岑目前因初選案正還押。

相關字詞﹕編輯推介 湯家驊 平權 同性婚姻 婚姻平權協會

上 / 下一篇新聞