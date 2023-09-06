湯家驊料終院同性伴侶判決將再引法律爭議　平權組織冀替代框架涵「生老病死」 (13:05)

湯家驊在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，《人權法》有「走盞」空間，不同地區可因應自身社會環境、文化歷史等不同因素，對《國際人權公約》有不同的演繹，相信社會對承認同性情侶的替代框架將有頗大的爭議。他舉例稱，本港房屋資源匱乏，制訂有關框架時或需討論同性伴侶以結婚人士身分輪候公屋，「會唔會好多同性情侶因此去外國結婚返嚟排呢條隊呢？又可能呢件事都唔需要做，只需要話兩個男人、兩個女人話我哋係同性伴侶，就可以排呢條隊」。他相信未來討論替代框架時將有法律爭拗，即使政府推出框架，如有人認為權利仍然不足，亦會觸發新一輪司法覆核。

平權組織形容判決屬里程碑 替代框架應涵「生老病死」

婚姻平權協會活動經理梁苡珊在同一節目表示，法庭指政府未設替代框架承認同性伴侶，對同志社區而言屬向前的「好大一步」，亦屬香港歷史上重要的里程碑，認為法庭希望香港政府能在本港設替代框架，承認同性伴侶。

梁苡珊相信，待有替代框架後，同性伴侶可共同報稅及作醫療指示等，又認為替代框架重點在於同性伴侶在香港民事結合的條件，如年齡門檻、離異時的財產分配等，強調框架應保障同性伴侶在「生老病死」的義務和保障。

她希望政府多作討論，聽取同性社群以及社會各界的意見。梁亦回應有議員認為領養權不能納入政府的替代方案的建議，指已有很多研究數據顯示，同性伴侶領養對小孩的心理質素、健康等方面均無影響，希望社會能更多討論、並參考更多研究數據。梁最後稱，仍希望本港承認同性婚姻，稱日後若能見到提出司法覆核的岑子杰，會和他說「我們終於有希望喺香港結婚」。岑目前因初選案正還押。