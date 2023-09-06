財委會批7000萬元注資賑災基金　陳國基：援助京津冀物資可冬天使用　現時撥款不遲 (12:14)

今次撥款主要協助京津冀一帶洪災災民，政府向立法會提交的文件顯示，有9個團體獲「原則性批准」，主要提供物資援助，包括棉被、消毒用品、食物等，涉及吉林、河北、天津等地。行政署表示，至今已向3個機構批出撥款，涉及金額共為1600萬，另有7個機構正準備詳細計劃書，亦已知另有5個機構有意提交申請。

新思維狄志遠指，洪災於7月底發生，關注會否太遲撥款。陳國基回應說，救援團體提交申請後，一般於一至兩日內會獲「原則性批准」，團體之後要經內地當局同意及確認所需救援物資，亦須格價及購買物資等，故所需時間較長；但他強調有關步驟屬必需，如果救援團體認為要簡化流程，當局亦樂意考慮。他又說，今次撥款涉及的物資包括棉被等，主要供災民於冬天使用，認為現時仍不算太遲。

多名議員關注撥款的監察機制。陳國基說，救援團體提出申請時會粗略列出所需資源，當局審議後會作「原則性批准」，相關團體可與當地城市對口單位聯絡，確認所需物資及數量，並再向港府提交細節，一般會在一星期內獲正式批准，獲准款項平均為300萬至400萬元；團體須按既定時間表發放物資，完成救災後，須提交審計報告，如有需要當局亦會派員到現場視察。

陳國基又說，當團體提出申請時，委員會秘書處會確認救援項目不會重疊，當局會協助協調，但不會分配救援工作。今次有部分救援團體為首次提出申請撥款，他稱，會確保團體有能力處理救援物資、於內地有對口單位，審批標準亦會保持一致。另外，多名議員關注當局會否提高撥款上限，陳國基說會作研究。