警尖沙嘴掃黃拘10人　一名16歲少女疑助招攬他人賣淫　一未成年少女疑被逼賣淫 (18:26)

西九龍重案組第五隊總督察戴寶兒指，警方近日發現有本地賣淫集團利用社交平台宣傳可安排未成年少女賣淫，並有人接洽海外賣淫集團，安排其他國籍及內地女子在港賣淫。警方經調查後鎖定一個活躍尖沙嘴區，以一對情侶為主腦的賣淫集團，賣淫集團在社交平台刊登「搵快錢」廣告，以現金出糧、時薪高達2000至2500元，並提供住宿以供窩藏等條件作招徠。警方指，集團會就每次性交易向客人收取5000元至一萬元不等的費用，抽取當中至少一半為佣金。

警方昨日（5日）採取「勇烈」行動並於尖沙嘴區埋伏，發現賣淫集團主腦帶同一名未成年少女於時鐘酒店附近出沒。警方其後拘捕一名報稱為商人的39歲姓周男子及一名報稱無業的20歲姓劉女子，同時尋獲一名15歲女童，她懷疑被賣淫集團操控成為性工作者，早前曾與他人性交易。

警方亦於在荃灣柴灣角街一個工廈單位，破獲賣淫集團一個用作窩藏未成年少女之處，並在單位內拘捕兩名分別16歲及23歲的賣淫集團女骨幹成員，警方相信他們負責招募及聯絡，其中該名16歲少女為失蹤人士。警方亦派員「放蛇」，於尖沙嘴區一間酒店及一間位於金馬倫道福僑大廈的住宅單位拘捕6名女子，包括4名持日本護照、年齡介乎23至39歲的日籍女子，以及兩名分別31歲及34歲持雙程證的內地女子，他們涉嫌違反逗留條件。警方指該4名日籍女子分別於周日（3日）及周一（4日）飛抵香港，並因賣淫集團的「招聘廣告」而「應徵」。行動中，警方亦檢獲一輛相信用作接載未成年的性工作者的私家車、現金，以及一次性毛巾、避孕套等與賣淫活動相關物品。

警方呼籲，家長宜給兒女更多關懷，防止他們誤墮「搵快錢」的陷阱；又提醒光顧賣淫活動者，根據香港法例，與16歲以下的女童性交屬嚴重罪行，一經定罪可判監5年。