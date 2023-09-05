馬會上年度總投注額近3048億 足球博彩佔逾半 (20:30)

馬會於 2022/23 財政年度的總投注額3047.99億元，回饋社會358.95億元，均創歷史新高，當中包括破紀錄合共約286億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第二高的已審批慈善捐款72.64億元。

馬會表示，雖然投注額有所增長，但因馬會於未來五年需向庫房繳交累計合共120億元的「額外足球博彩稅」，而當中6億元需要在 2022/23 財政年度入賬，令馬會的稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億元，與去年大致相同。

馬會對於政府徵收「額外足球博彩稅」的理據表示理解，但仍然非常關注博彩稅率日後會否永久調高，因現時已遠高於其他地區。目前，馬會繳納的足球博彩稅率為毛利潤的50%，而澳門僅25%。賽馬博彩稅率最高更達75%，與日本40%水平相比，幾乎是兩倍。英國、美國及澳洲的賽馬博彩稅率甚至更低。