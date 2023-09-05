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科學園深圳分園周四投入使用 本港大學已設創新研發平台 (17:40)

國務院上周二（29日）公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，措施包括為在深圳園區工作的香港居民提供稅務便利、研究在深圳園區註冊港資企業可選用香港法律解決合同糾紛等，國務院新聞辦召開新聞發布會，政務司長陳國基出席。深圳市長覃偉中表示，深圳園區內的香港科學園深圳分園周四正式投入使用，且香港5間大學已在深圳園區設立10個創新研發平台。

河套深港科技創新合作區涵蓋約300公頃的深圳園區和87公頃的香港園區。國家發改委黨組成員郭蘭峰表示，河套在四個粵港澳合作平台中面積最小、但科技創新特色明顯，具有深港跨境接壤、「一區兩園」的優勢。

陳國基被問及香港園區的規劃時間表，及如何與深圳園區銜接，重申現時第一期用地規劃布局研究已經初步完成，未來數月將陸續公布更多細節。陳亦表示，特區政府會推動河套深港科技創新合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資、數據暢通流動。

覃偉中表示，將「舉全市之力」推進河套合作區建設，目前已經在河套深港科技創新合作區深圳園區設立「大灣區量子科學中心」、「金磚國家未來網絡研究院」等高端科研機構。香港5所高校亦在深圳園區已經設立10個創新研發平台，5家世界五百強研發中心落地，另亦有5家獨角獸企業總部及5家研發中心。

相關字詞﹕編輯推介 深港科技創新合作區 陳國基

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