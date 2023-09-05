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7人涉理大外圍衝突尖東被捕否認暴動　任職護士被告稱路過聽慘叫聲欲伸出援手 (15:36)

2019年理大衝突期間，大批市民前往尖沙咀科學館一帶試圖接近校園，事後逾百人被捕，涉非法集結的9人中有2男認罪，餘下7人今（5日）續於區院受審。據控方開案陳辭，被捕的護士在警誡下稱，當日下班後路經尖沙咀，聽到很多慘叫聲，遂上前查看有否傷者需要協助；另一名被告則指，打算在理大附近派水。

不認罪7人為王晋彥（案發時20歲，下同）、鄭康成（20歲）、賴恒基（28歲）、趙穎琪（22歲）、葉佩珊（24歲）、羅芷君（21歲）及王伊婷（28歲），涉在科學園廣場一帶參與非法集結；王伊婷另否認管有鐳射筆。

控方開案陳辭指，2019年11月18日上午約8時許，警方由科學館道進入科學館廣場展開包圍及拘捕行動，並拘捕7名被告。鄭康成在警誡下表示自己路經尖東，無「搞事」，但承認與友人一起尾隨人群，並買了一箱水準備派發，打算看看理大附近有沒有人需要樽裝水。他們看見警方舉旗警告時感到害怕，隨後雙雙被截停拘捕，身上的眼罩、防毒面具等是用作預防催淚煙，並打算向別人提供手套。

賴恒基則為註冊護士，他指當日早上在東區醫院值班後回家，隨後在柴灣乘港鐵前往尖沙咀，想看看有沒有交通工具返回馬頭圍邨寓所。他途徑尖沙咀時聽到很多人叫囂和慘叫，遂上前查看有否傷者需協助治理，而戴著口罩是因為擔心催淚煙的殘留物及成分。7人中只有葉佩珊報稱為尖沙咀當區居民，個別被告身上搜出剪刀、頭盔等，王伊婷身上另管有雷射裝置。

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