涉中大二號橋衝突暴動罪成　4人上訴遭駁回繼續服刑 (14:54)

4名上訴人依次為劉晉旭（定罪時23歲，下同）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲）。高、許兩人原不服定罪及刑期上訴，兩人今於庭上確認只會就刑期上訴，撤回定罪上訴，餘下陳就定罪上訴，劉、高、許3人不服刑期上訴。同案被告符凱晴則沒提上訴。

代表陳歷釋的大律師潘兆斌首先陳辭指，陳身處現場鼓勵他人參與暴動，並非唯一無可抗辯的推論。他爭議記者與示威者同樣戴頭盔、防毒面罩，裝束有相似之處，故原審法官不能排除陳身處現場拍攝。法官潘敏琦則質疑陳沒有作供，沒有基礎要求法庭作其他推論，反問「我點解要同你想像有呢啲可能呢？」法官彭偉昌亦指出明顯能分辨記者與示威者，而針對陳的證據有「壓倒性」，直言「法庭對呢啲咁嘅陳辭開始失去耐性」。

法庭續處理刑期上訴，上訴方爭議本案的量刑起點不應比兩宗暴動上訴案更重，例如楊家倫案的被告有親手縱火，而本案則無證據指被告作出任何行為。法官彭偉昌認為鼓勵他人與直接參與暴動者的罪責完全相同，他會判處相同的刑期；法官彭寶琴則指出，本案涉及大規模擲汽油彈的情況，案件背景亦不同，兩案難以「同日而語」，又質疑再比較不同案件的判刑是「沒完沒了」。