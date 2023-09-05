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T形路牌失竊案再多一人落網　警疑有人轉售路牌圖利 (13:19)

深水埗、大角嘴和九龍城區7月起有10個T字形路牌被盜，警方再拘捕多一名懷疑擔任中介角色的男子，負責轉售路牌圖利，另警方暫尋回一個涉案路牌。

深水埗警區刑事調查署理總督察韋榮傑表示，早前在8月17日拘捕一名偷取路牌的疑犯，相信他以數千元出售路牌予他人收藏，至8月23日再拘捕一名53歲本地男子，相信他屬中介人角色。另外，警方亦收到線報，9月4日在福華街唐樓天台尋回一個「惠安街」路牌，估計有人在警方高調拘捕行動及呼籲後棄置路牌。

據悉警方仍在調查今次尋回的路牌來自盜賊抑或有收藏家棄置，暫未有證據顯示尋回的路牌與被捕人有關，初步相信有多於一人欲收藏此類路牌，屬年輕本地人，並非「收賣佬」，其他收藏者亦有機會不經中介、直接僱用小偷盜去路牌，而非在網路上高調放售。

據了解，有關路牌大多以螺絲固定在建築物外牆，且屬生鐵，「就咁攞住呢塊嘢，行路都有困難」，估計涉案者難獨自犯案，料或有人負責爬梯拆螺絲偷路牌，再交予同黨。

韋榮傑譴責偷取路牌者，指路牌本身價值不高，但對香港歷史發展有重要價值，路牌不僅是政府公物，亦是大眾財產，以收藏為名偷路牌自私。警方重申，盜竊罪最高可判監10年；處理贓物罪最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

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