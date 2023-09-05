李家超稱不容迎新營風化案　教大將檢視迎新營活動 教育局籲大學嚴肅處理 (17:48)

李又期望大學確保學生有優良環境，並應改善學生行為，若有學生侵犯他人，校方應配合執法行動；若學生行為未違法但違反校規，校方亦有責任維持校園秩序。他強調社會投入很多資源培育大學生，「社會係有期望嘅，學校係有責任嘅」。

教大學生事務長許景輝向師生致函，對事件感到十分痛心及不安，強調校方高度重視，已啟動緊急應變機制，並與受影響學生保持聯絡，提供適切照顧及輔導支援。教大校方亦表示，為確保未來的迎新活動有序，校方將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制。教大亦強調校方正全力配合警方調查，亦絕不容許任何違法及違反校規的行為，若指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。

教育局指已要求已要求大學嚴肅處理 平機會籲勿啞忍

教育局表示，非常關注近日涉及大學迎新營活動的個案，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」。由於一宗個案已進入司法程序，另外兩宗警方正調查，不便評論個案內容。

教育局指，要求相關大學嚴肅處理迎新營活動的學生投訴，並配合執法機構的調查。若發現投訴屬實，大學必定按機制採取紀律行動，嚴重者可被開除學籍。教育局強調社會各界對大學生的行為和操守有期望，大學生須遵紀守法，持守正面價值觀、實踐良好品德行為，成為德才兼備，具個人素養的良好公民。大學亦應加強培養學生品德的工作，並確保迎新營活動在合法、安全及參與者互相尊重的下進行。

平機會對大學迎新營涉嫌發生性騷擾事件表達強烈關注，指相關行為有可能違反《性別歧視條例》，不單損害有關學生的身心，更影響他們的大學生活甚至往後的發展，不容忽視，呼籲受到或目擊性騷擾的學生不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，盡快向學校、平機會或執法部門投訴。

平機會又指，每年都有向大專院校發信，呼籲院校要求學生接受反性騷擾培訓，當中包括負責籌辦、執行及參與迎新營的學生。平機會亦持續為大專院校提供有關性騷擾的培訓，今年首8月為不同院校舉行了共33場培訓，近2000名師生參與。