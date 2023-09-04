政府評估已成功將風暴威脅降至最低　市面基本回復正常運作 (17:40)

屋宇署發現36宗涉及鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毁建築物所帶來的安全隱患而需要跟進的個案；另12個地盤有輕微損毀；樹木管理部門處理超過6000棵受風暴影響的樹木，包括基於公眾安全為先的原則，移除約2000棵危險樹木，其餘則完成穩固、修剪懸吊斷枝等工作。

特首李家超表示，感謝政府各部門同事、政府承辦商人員、提供公共交通和其他服務的人員、各區義工和關愛隊成員，以及傳媒工作者等，亦感謝廣大市民配合政府的呼籲，早作防禦工作，以保障自身安全。

發言人提醒，由於樹木和構建物（尤其是招牌）或因風暴和大雨過後出現不同程度的不穩，市民在外出時務須保持警覺，盡量避免在樹下或招牌下長時間逗留；土地擁有人和物業管理人員亦應盡快為轄下構築物和樹木完成檢查並進行適當的風險緩減工作，免生意外。市民如需求助或查詢，可致電警方或1823熱線。