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六旬涉非禮及襲擊繼女兒　事主稱憂破壞家庭關係而未告知他人 (17:23)

六旬退休漢涉嫌在繼女兒10至11歲在家中玩打扮遊戲時，5度要求女兒替自己手淫，多年後又襲擊和非禮她。該退休漢否認向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、普通襲擊和非禮共7罪，案件今（4日）在區域法院開審。事主供稱，5次猥褻事件發生後，她都不敢跟別人説，覺得「好核突」，又抽泣指母親難得找到人可依靠，「唔想因為我冇咗呢個家庭」。

現年69歲的被告T.S.L.否認於2013年9月某日至2014年9月其間，5度於上水某單位向當時10至11歲的X作猥褻行為；被告另否認於2021年11月23日在同一地方襲擊X和非禮她。承認事實指，當日X被送往醫院接受治療，被告同日被捕，他於警誡下稱「嗰女揸我春袋，我先扯佢頭髮同叉佢頸，我之前無侵犯佢。」X現年20歲，Y是她的養母，其後嫁給被告。

X於屏風後作供，她指2021年11月23日Y回家後見飯餸掉落地上，遂與被告爭執。X見狀站在Y前擋著被告，被告將矛頭指向自己，扯著她頭髮入房，X失平衡倒下，被告再掐她頸和用力抓她下體一下。Y隨後報警，X送院後將被告過往不尋常的行為告知護士。

X憶述2013年9月起，她會用被告買給她的化妝箱替被告化妝，在5次事件中被告均會取出陽具要求X幫他手淫，首次事發時會示範。X並照辦，有時會戴上手套；另外，被告亦會摸X臀部和大腿。X作供期間多次抽泣，她表示從來無告知母親，因為覺得「呢件事好核突」，且擔憂會破壞家庭關係。

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