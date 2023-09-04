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兩人涉阻列車罪脫　律政司上訴遭駁回 (16:01)

兩名青年被指於2019年9月干擾港鐵荔枝角站列車服務，經審訊後裁定公眾妨擾罪脫。律政司不服裁決，以案件呈述方式向兩人提上訴，高等法院今（4日）開庭審理。律政司在庭上表示，原審裁判官應該考慮「共同犯罪計劃」（joint enterprise）的法律原則，將各被告視為干擾列車的同伙。法官張慧玲質疑，控方在原審沒有提出這一點，對被告並不公平，最終駁回案件呈述上訴。

兩名答辯人為連俊雄和郭嘉文，原審裁判官施祖堯早前裁定連俊雄的公眾妨擾罪不成立，但另一項公眾地方管有攻擊性武器罪成，判入更生中心；至於郭嘉文面對的公眾妨擾罪不成立。

律政司助理刑事檢控專員張卓勤在庭上稱，證據顯示連俊雄和郭嘉文聯同其他人從太子站前往荔枝角站聚集，其間一名疑犯以雨傘阻擋港鐵車門，郭嘉文則舉起另一把雨傘，各人的行為並非偶然，屬於共同行事。張卓勤承認，原審代表控方的大律師沒有談及「共同犯罪計劃」，但指本案應該發還予原審裁判官考慮相關法律原則，由原審裁判官裁定被告罪成或罪脫。

法官張慧玲聽畢表示，連俊雄和郭嘉文沒有在原審作供，法庭如何作出唯一合理推論，認為郭嘉文高舉雨傘的意圖是阻擋車門。張官亦質疑，控方在原審沒有邀請法庭考慮共同犯罪計劃，直至上訴階段才提出這一點，「係咪唔係咁公平呢？」

代表答辯人的大律師則指，控方在原審對共同犯罪計劃「完全保持沉默」，以此上訴將對被告不公平。答辯方又指，證據不足以顯示各人有干擾列車行駛的共同意圖，例如郭嘉文在車廂外虛晃雨傘，實際上沒有阻擋車門關上。

張官最終表示，控方在原審階段沒有說明裁判官要考慮共同犯罪計劃，不能說原審裁決有違常理，因此駁回呈述上訴，將擇日頒下判辭。

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