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涉WhatsApp群組提殺警被控煽惑傷人案開審　三人被捕後稱只為宣泄怒火 (14:28)

3名男子涉於2019年10月7日在WhatsApp群組內聊天時，談及要殺害警員及傷害其妻兒。3人否認兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件今（4日）在區院開審。控方開案陳辭指，各被告曾稱「炸傷佢10件8件就識驚啦」、「倒啲強力膠水落啲狗到，full gear都死」等，他們被捕後均表示只宣泄怒火，無意傷害他人。

被告依次為售貨員關嘉林（案發時49歲、下同）、健身教練葉子軒（30歲）及工程公司東主曾智健（50歲）。控方開案陳辭指，案發時3名被告均是「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組的成員，當天有成員提及有保安員制止警務人員進入商場的影片，隨即引來3名被告回覆，並主導衝著警務人員的討論，各自留言、互相回應。

到午夜時分群組已有579條訊息，當中提出具體傷害警員及其家人的不同方法，例如關稱「我覺得唔夠失控囉，起碼死返幾十個黑警先啦」、「緊係向佢地家人仔女報復啦，黑警有槍，佢地冇槍嘛」；葉稱「每3個月殺一個，殺X到佢出街都疑神疑鬼，反正依家有咁多義士，佢地都未有黑警同佢地屋企人死，佢地未識驚」；曾稱「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，遲早等天收」等。信息獲其他成員回應。

3名被告於2019年12月31日分別被捕，他們警誡下聲稱只是在宣泄憤慨，葉子軒表示他發布的信息已引發支持警隊群組的批評，但他已公開道歉並退出群組。警方找不到葉道歉的證據，但在其手機發現多張螢幕截圖，顯示「撐警大聯盟官方討論區」發布批評他的帖文。

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