消防隊長訛稱自住詐騙按揭貸款　警誡下認曾出租單位 (14:25)

被告許智豐（38歲）報稱消防處高級消防隊長，早前已停職。控方讀出開案陳辭指，於2020年4月10日，被告以965萬元購入「譽．港灣」7座一單位。同月16日，被告經轉介向中國工商銀行（亞洲）有限公司申請樓宇按揭貸款，工銀亞洲再轉交香港按證保險有限公司審批。

按證保險公司於5月發出「原則上批准」通知書，使工銀亞洲能向被告提供7,791,742.73元的八成按揭貸款，較原本的按揭成數高近三成。

工銀亞洲高級個人金融客戶經理梁偉業和被告辦理手續，被告在列明該單位用作自住的文件上簽署同意。被告曾問梁，若日後出租該單位有何後果，梁指被告須立即向工銀亞洲及按證保險公司申請，並要退還按揭差額。

同年7月4日，被告詢問地產物業代理後，知悉該單位的市值月租約21,500元。兩天後，被告獲發上述金額貸款，他同日收樓時向代理表示有意放租單位及委託放盤。7月8日，被告與租客簽約及以21,200元出租單位。