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消防隊長訛稱自住詐騙按揭貸款　警誡下認曾出租單位 (14:25)

消防處一名高級消防隊長涉訛稱購買新蒲崗「譽．港灣」一單位自住，獲批共約780萬元按揭貸款，同日他隨即放租單位，涉嫌意圖詐騙一間銀行及按證保險公司。涉案高級消防隊長否認兩項欺詐罪，今（4日）在荃灣法院（暫代區域法院）受審。控方開案陳辭指，被告在警誡錄影會面下表示，明白貸款條件包括自住要求，而他從未居住在該單位，並出租單位。

被告許智豐（38歲）報稱消防處高級消防隊長，早前已停職。控方讀出開案陳辭指，於2020年4月10日，被告以965萬元購入「譽．港灣」7座一單位。同月16日，被告經轉介向中國工商銀行（亞洲）有限公司申請樓宇按揭貸款，工銀亞洲再轉交香港按證保險有限公司審批。

按證保險公司於5月發出「原則上批准」通知書，使工銀亞洲能向被告提供7,791,742.73元的八成按揭貸款，較原本的按揭成數高近三成。

工銀亞洲高級個人金融客戶經理梁偉業和被告辦理手續，被告在列明該單位用作自住的文件上簽署同意。被告曾問梁，若日後出租該單位有何後果，梁指被告須立即向工銀亞洲及按證保險公司申請，並要退還按揭差額。

同年7月4日，被告詢問地產物業代理後，知悉該單位的市值月租約21,500元。兩天後，被告獲發上述金額貸款，他同日收樓時向代理表示有意放租單位及委託放盤。7月8日，被告與租客簽約及以21,200元出租單位。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 欺詐 按揭貸款

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