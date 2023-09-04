段崇智出席中大開學禮　以普通話籲新生了解國家　以英語談科技發展 (13:18)

段崇智亦鼓勵學生放遠目光，以開放的心了解及把握大灣區發展伴隨的無窮機會，並裝備自己為國家、社會進步，以至世界持續發展作出貢獻。他補充，各個國家與地區較以往更唇齒相依，每件事情、每個決定皆帶來廣泛及深遠的影響，而人類正面臨氣候變化、能源危機及疾病等迫切問題，需要全球社會共同關注及解決；寄語新生要勇於承擔社會責任感，持續思考自身行動及決定會否影響他人及周邊世界。

段崇智另以英語及廣東話談及科技發展的影響。他稱近年自動化和人工智能興起，世界正處於前所未有的顛覆時代，任何人也有機會塑造未來的生活，和解決世界面對的逼切問題如氣候變化等。他勉勵大學生承擔責任，「運用科技做一些對社會有益的事」。

段崇智期望新生多發展創意思維、培養明辯思考及當機立斷的能力、學習與他人合作，以及掌控情緒，「這些技能都是人類獨有且不可或缺的，即使最強大的人工智能或機器都難以學習。」他最後亦以「學然後知不足」勸導學生須承認自己的不足，「願望成真須付出許多努力、精力及毅力」。