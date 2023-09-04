社民連工黨示威違限聚令申終極上訴被拒　官指限聚令已失效未必需詮釋 (13:15)

4名上訴人為郭永健、何偉航、麥德正和李卓人。因「支聯會案」還押的李卓人今由囚車押解到庭，並和親友揮手飛吻。

本案爭議來自第599G章，上訴方提出兩項上訴議題，指原審裁判官錯誤裁定各人的距離少於1.5米，屬於受禁群組聚會；以及各人參與和平集會，可否構成合理辯解。

終院常任法官李義甫開庭問到，第599G章屬於緊急法例，現時已經失效；假設下一輪疫情出現，政府不會採用相關法律，終院應否詮釋條文。非常任法官鄧國楨則問，為何限聚令是對未來有重要性的法律議題。

代表上訴方的大律師黃宇逸表示，相信疫情再現的話，政府不會草擬新的法律，可能直接實施限聚令。黃宇逸又指，被控限聚令的人一旦按規定繳交罰款，一般僅留下傳票案底；但有人不認罪抗辯，罪成之後就會留下刑事案底，所以終院解讀和平集會是否合理辯解，將影響其他被告會否認罪，亦影響同類型的高院上訴案。

終院聽畢陳辭後駁回上訴許可，擇日頒下判辭。上訴人麥德正在庭外表示，限聚令現已取消，目前不見有任何大型集會，「就算判成點，都無實際意義」。