學生開學易有壓力家長宜留意　臨牀心理學家教肌肉放鬆法紓壓 (11:50)

蘇玉芝表示，學生較常見壓力來源包括不熟悉新環境、害怕不被同伴接納，亦有機會出現失眠、心跳加速等症狀。她指學生因開學出現負面情緒或想法「其實好正常」，提醒他們不用對自己太苛刻，遇困難時可向朋友、家人、老師等信任者傾訴。

蘇玉芝說，若家長發現子女有上述徵兆甚至情緒低落等，應主動了解，鼓勵子女直面壓力而非逃避，亦應避免否定子女感受，若情况持續逾一個月應尋求專業協助。她說子女開學令家長感到有壓力亦屬正常，但家長應避免在子女面前表現負面情緒，以免影響他們，最重要是先照顧好自己，而非將注意力全放在子女身上。

蘇建議家長及子女可在緊張或焦慮時閉眼慢慢深呼吸，或用漸進式肌肉放鬆法，放鬆繃緊的身體以紓緩壓力。葵涌醫院兒童及青少年精神科顧問護師陳潔萍提出可抒壓的親子溝通方式，例如父母可用水和杯分別象徵壓力及個人盛載壓力的能力，讓子女一邊向杯內倒水，一邊講解壓力來源，以了解他們情况並提供建議。