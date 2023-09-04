獲「派0班」聖嘉祿學校新學年增插班生　家長：對學校有信心 (10:34)

不少學生對開學表現雀躍。小二生家長徐太說，雖然今年沒有小一新生，但觀感上分別不大。她稱曾向兒子解釋學校被「派0班」事件，強調對學校有信心。

上周五超強颱風蘇拉襲港，致開學日順延今天，小六生陳同學對上周未能開學感可惜，稱新學年最期待與同學見面。她又提到，今年沒有小一同學，期望學校下學年重設小一級，「如果沒有小一，下年小二級也沒人，如此類推，整間學校就沒有了，覺得好像有點缺陷」。

另一小六生郭同學說，今年校內沒小一生，覺得校園內學生人數稍減，「氣氛不如過往熱鬧」。小二插班新生衞同學原本在其他區讀小學，由於原校功課太多，更令她害怕上課，家人遂安排她轉讀聖嘉祿學校，衞同學對在新校開學感開心，希望新學年勇敢面對不懂的事物。

蔡若蓮：會就學齡人口下跌與業界保持溝通

教育局長蔡若蓮說，學齡人口下降屬結構性情况，今學年學生人數減少，故當局調整班級數目，稱情况屬預期之內。她說，局方要確保學生學習質素不會因人數減少而受影響，同時要善用公帑，又指過往一直以合併、重置學校等方法穩定學位供應及需求，當局會密切留意新學年開學後情况，與學界保持溝通。

教育局早前更新中一班數上限機制，選「合併」方案資助額倍增。被問到小學會否亦有相關措施，蔡若蓮說，考慮到實際需要而調整中學合併資助額，小學方面正全速推進小班教學，其中條件成熟區份已全面推展，又說針對有收生困難的學校，局方已提供不同方案，相信目前情况下學校有足夠選擇。

蔡若蓮今早到粉嶺保良局馬錦明中學了解開學日的情况，她說，新學年在兩個風暴之間開始，局方了解到部分學校在颱風下出現禮堂水浸、窗損毁等情况，感謝學界努力為順利開學做準備。