明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧桂思案兩醫生獲撤控　盧寵茂：醫護可放下心頭大石 (17:37)

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。律政司今年初控告兩名涉案醫生誤殺罪，控方上周表示經考慮後決定撤銷兩罪。醫務衛生局長盧寵茂今回應事件時表示，為兩名醫生感欣慰，形容醫護界放下「心頭大石」。他稱，日後會繼續與家屬溝通，提供最好的支援，亦會優化流程，包括提供更多培訓、加強警示，務求減少醫療過程中可能出現失誤風險的地方。

盧寵茂說，除了要做好家屬支援，亦要向醫護提供安全及安心的工作崗位，期望未來在制度、流程及培訓上，能盡量避免失誤再次發生。他又說，醫患之間並非敵對，兩方均希望照顧好病人，令他們回復健康，相信醫護均抱有為病人健康著想的初心，提供任何治療都是想幫助病人。

盧寵茂：本港煙草稅仍有調升空間

另外， 盧寵茂說，徵加煙稅已證明是有效減低吸煙率的手段，而世界衛生組織建議，煙草稅應佔產品售價75%，本港煙草稅目前佔64%，仍有相當大調升空間。他說，會以煙草稅佔售價75%為目標，亦希望設立機制，當煙草商提升價格時，煙草稅保持佔售價一定比率 。他又說，政府會繼續迎難而上，在政策層面加入動力，加上社會人士及市民的合作，認為很有機會達至吸煙率於2025年降至7.8%的目標。

相關字詞﹕編輯推介 鄧桂思 盧寵茂 醫務衛生局 煙草稅

上 / 下一篇新聞