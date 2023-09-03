鄧桂思案兩醫生獲撤控　盧寵茂：醫護可放下心頭大石 (17:37)

盧寵茂說，除了要做好家屬支援，亦要向醫護提供安全及安心的工作崗位，期望未來在制度、流程及培訓上，能盡量避免失誤再次發生。他又說，醫患之間並非敵對，兩方均希望照顧好病人，令他們回復健康，相信醫護均抱有為病人健康著想的初心，提供任何治療都是想幫助病人。

盧寵茂：本港煙草稅仍有調升空間

另外， 盧寵茂說，徵加煙稅已證明是有效減低吸煙率的手段，而世界衛生組織建議，煙草稅應佔產品售價75%，本港煙草稅目前佔64%，仍有相當大調升空間。他說，會以煙草稅佔售價75%為目標，亦希望設立機制，當煙草商提升價格時，煙草稅保持佔售價一定比率 。他又說，政府會繼續迎難而上，在政策層面加入動力，加上社會人士及市民的合作，認為很有機會達至吸煙率於2025年降至7.8%的目標。