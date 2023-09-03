至少25人墮投資陷阱共失400萬元　警破詐騙集團拘19人 (16:53)

警方上周三（8月30日）及周四（8月31日）展開行動，搜查全港多個處所，包括該集團位於九龍甲級寫字樓的投資公司，搜出大量與詐騙活動有關的客戶投資協議書、對答台詞，以及內含1000個電話號碼的電話紙，同時於被捕人住所搜出大量現金及名貴珠寶手表。警方在行動中拘捕12男7女，年齡介乎25歲至42歲，相信是集團主腦、骨幹、空殼公司負責人、傀儡戶口持有人，他們報稱職業為文員、地產代理、家庭主婦及無業人士，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪被捕，部分人有黑社會背景。行動中，警方檢獲集團使用的伺服器，有至少25名事主的交易紀錄，涉款約400萬港元。

東九龍總區重案組高級督察段玉衡形容該詐騙集團具有規模，而且成熟，於去年6月開始活躍，主腦會安排成員開設投資公司，同時租用商廈作辦公室，並設立網站。集團為以隨機致電形式，推銷倫敦金及虛擬貨幣的投資項目，其後自稱為「資深投資經紀」，以低風險、高回報的賣點誘使參與，當事主不虞有詐，騙徒訛稱可以現金及轉帳方式支付款項，再於虛假投資應用程式為事主開設帳戶，部分人更被遊說簽署授權書，授權經紀可全權操控其帳戶。集團成員可在獲授權的戶口內進行頻繁、不尋常的交易，並於買貨後不停持倉，以收取高昂的存倉費，而事主戶口本金及盈利將因此全數虧損；集團又會利用贏錢及輸錢假象，哄騙事主繼續加大投資金額，惟當事主欲取回本金，對方遂以不同藉口拒絕及推搪，包括收取高昂行政費。

集團為避過追查，會於公司營運一段時間後迅速倒閉，之後由其他成員組織新公司，轉換營運地點。行動中，警方又阻截投資集團轉移部分犯罪得益，涉150萬元。警方指案件涉及的傀儡戶口超過50個，包括傳統及虛擬銀行戶口，而涉案戶口去年共處理約3.2億元，遠超警方已知騙案的金額，將繼續追查集團及相關戶口是否涉其他騙案及不法活動。