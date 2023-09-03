近八成受訪基層學童想參加共創明「Teen」　社協倡增加計劃名額 (19:51)

社協於今年7月至8月以網上問卷調查訪問315名基層兒童，當中29人曾參加計劃。結果顯示，近八成希望參加「共創明『Teen』計劃」，期望可以透過計劃拓寬視野，65%受訪兒童亦表示希望獲友師協助指導學業計劃。在參加過計劃的29人中，調查發現他們對計劃內容普遍有正面評價，不過62%認為與友師見面的時間太少，兩成半認為未能建立關係。

社協引述2021年「劏房」租務管制研究工作小組進行的估算，稱全港有逾22.6萬人居於「劏房」；若按兒童年齡劃分，2022年12至15歲的貧窮兒童有近6萬人，若計劃每年提供約 3,000個名額，貧窮兒童最快要等候近20年才能全部參加。另外，社協又認為，計劃僅為期一年，時間明顯太短，對學童作用有限。

社協建議，政府應加強計劃規模、深度及寬度，將計劃延長至不少於兩年，不只以劏房初中生為目標，未來要將受惠對象擴展至非劏房戶的貧窮兒童，並建立申請優次機制及引入經濟審查制度。社協又認為應該友師培訓，訂定計劃內的年度及季度服務目標。