民主黨籌款晚宴再告吹　酒樓稱因颱風致「爛玻璃」未能供場 (15:23)

民主黨原定於九龍倉集團旗下的尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店舉行籌款晚宴，惟上周收到酒店通知稱未能提供場地，沒有解釋原因，酒店回覆本報查詢稱不會就客人事宜發表評論。該黨隨即轉場到啟德郵輪碼頭舉行晚宴，惟最終仍未能成事。

民主黨質疑，食肆突然推卻已預訂的酒席，在本港實「極為罕有」，而類似情况一再發生，認為並非食肆不想做生意，而是「很可能受到外來壓力而放棄」。民主黨主席羅健熙表示，過去嘗試舉辦晚宴時，多間食肆最終都以不同原因取消，指民主黨於8月初邀請全港近60間食肆合作舉辦晚宴，當中有逾10間表示願意承接，強調食肆由始至終都得悉是民主黨預訂，一直都非常配合，直至接近晚宴即將舉行才突然以奇怪原因，甚或不提供任何原因取消。

民主黨自去年起曾多次嘗試舉辦晚宴，惟預訂的場地先後因為新冠疫情清潔、需要維修煤氣等不同理由而遭臨時取消，最終僅在今年3月筵開兩席黨內聚會，多名領導層、黨元老、立法會前議員等出席。