警搗破油塘葵涌大麻種植場　檢獲近2000萬元毒品 (13:41)

警方上周四（8月31日）一連三日展開聯合拘捕行動，突撃搜查分別位於油塘四山街及葵涌打磚坪街的兩個工廈單位，檢獲共733盆大麻植物及3包大麻草，總市值約1997萬元。警方以涉嫌「栽植大麻屬植物」拘捕兩名34歲及37歲、持「行街紙」的越南籍男子，他們為大麻種植場的管理人，其中一名男子不理警告，企圖於拘捕期間掙扎離開，他另涉「阻差辦公」被捕；而案中另一名被捕的36歲女子則為單位租客，她已獲准保釋候查。三人關係仍在調查。

葵青警區特別職務隊主管督察張穎琛表示，涉事兩單位分別為1300及2700平方呎，佈局相似，單位內以木板分隔成3至5間細房，並根據大麻植物的成長速度分開擺放。警方指涉事種植場已營運約9個月，而且具有規模，單位內亦放置太陽燈、溫度計、計時器、冷氣機、風扇、花盆、植物營養液及花泥等裝備作種植用途。警方根據大麻種植場現時的檢獲毒品量及規模估算，每年可收成約352公斤的大麻，市值約8000萬元。

警方重申，任何人士種植大麻，一經定罪可被判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。