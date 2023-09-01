蘇拉︳有屋苑稱若掛十號風球會停用升降機　專家：電力不穩及水浸會影響運作 (18:35)

網上流傳通告指，天水圍天祐苑在大堂位置豎起通告，大字標明如天文台縣掛10號風球，為免升降機受損，屋苑將會暫停所有升降機。本報記者到屋苑A座祐康閣未見該通告牌，但發現升降機位置有貼有「颱風期間注意事項」通告，提醒住客採用防風措施，其中提到10號風球懸掛期間，屋苑會暫停所有升降機，以免升降機因強風而受損。

在天祐苑居住30年的吳先生認為停𨋢「唔好」，憂慮會影響緊急救援需要，「老人家行唔到樓梯呀嘛」。他說，未有留意到2018年「山竹」期間有否停𨋢，但之前均未曾因颱風而需要停𨋢。有該屋苑的保安員表示，是因為擔心一旦出現困𨋢情況，救援人員未能及時趕到，所以作出有關決定。本報下午致電該大廈物管公司「富城物業管理有限公司」查詢，未有人接聽。

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，2018年「山竹」勢港期間曾出現電力不穩的情況，瞬時停電（Instantaneous power failure）會影響升降機運作，導致困𨋢等情况發生。他又說，水浸會令海水進入升降機底層井部，引起漏電，最後停機困𨋢，如屋苑受海水倒灌影響，建議立即停用升降機。

另有一種情況况會令升降機不能正常運作。黎家駒說，香港部份大廈在颱風下會引起短暫的「煙囪效應」，升降機門空氣對流加強，令機門未能關門，「就好似颱風情况下，你開咗窗同時又開咗門，閂門嘅時候要好力先閂到」。

他說，升降機需要關上才可「出發」，如機門不能關上而引致升降機未能運作，屬正常的安全程序，「呢部升降機亦都係安全嘅」，亦不會引致困𨋢。