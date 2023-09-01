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蘇拉︳大澳一帶水浸　有市民到尖沙嘴鯉魚門追風 (17:36)

超強颱風蘇拉襲港，八號西北風及烈風信號現正生效。大澳一帶今早曾水浸，直至下午潮退後情况稍有改善。當地不少店舖均已安裝擋水板，或將電器如雪櫃吊起及升高，以免水浸損壞電器。另外，截至下午四時，民政事務總署在各區共開放39個臨時庇護中心，至今共有277人入住；政府1823電話中心共收到12宗塌樹報告、渠務署則確認七宗水浸個案。

醫管局就表示，截至今日下午3時40分，兩名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

大澳一間海味店店主周先生居住於大澳逾30多年，他稱今早水浸狀况未算太嚴重，水深未及小腿，稱以往颱風山竹及天鴿影響更大，岸邊水位最高曾高達3.8米，水浸會至腰間位置。茶餐廳店主郭先生就憂慮有機會因水位過高而浸壞電器，又擔心風勢過大會損毁住所窗戶。

而於鯉魚門三家村，截至下午4時半未見水浸，有少量市民到場「追風」，民安隊成員在場巡邏，呼籲市民盡快離開。渠務署已設置擋水板及提供沙包，有商店已拉下鐵閘，稱蘇拉來勢洶洶，為保生財工具提早收市。

至於在沙田城門河附近，下午水位未見大幅上漲，有市民續外出買外賣，亦有人帶同小童外出。路政署在部分行人隧道出入口放置膠馬，指因受潮水水漲影響臨時封閉，惟有市民推開膠馬繼續使用隧道。亦有市民到尖沙嘴海旁追風及拍照留念，當中不少人身穿雨衣。海港城有職員帶備頭盔工作；尖沙咀iSQUARE有戲院宣布，因天氣惡劣取消今午4點後的場次。

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