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新任教大校長李子建履新　允投放資源加強科技學科實力 (12:31)

新任教大校長李子建今日履新，他今早向師生及教職員發電郵，講及教大未來發展，稱計劃拓展教育科技、投入更多資源加強科學和科技學科的實力，並會注重AI生成工具在教育層面的應用，又說正籌劃教師教育課程革新，並積極把握粵港澳大灣區發展所帶來的機遇，正探索不同合作機會。

李子建説，十分榮幸接任校長一職，期待與學生及校友加強聯繫，帶領教大在教師教育及相關領域更進一步。他指出，教大首份《策略發展計劃》將於2025年完結，校方初步計劃在下一個六年計劃中拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德及價值觀教育等。

他認為大學須持續發展，與時並進，推陳出新，提到有些新方案正在研究討論階段，又說教大將會緊貼全球的發展趨勢，思考如何更有效地善用創新科技，同時抱持道德原則。李子建提到教大早前就人工智能（AI）生成工具推出「6-P教學取向」策略，期望在新學年能在各方面看到更多相關的應用、反思、檢視和改進，及與AI及AI教育相關的研究。

李子建說，教大已成立工作小組負責籌劃教師教育課程革新，務求令大學學術課程及課外活動變得更加豐富和充實，又說校方重視舍堂文化及全人教育，會致力培育本科及研究生的國民身份認同及創新創業思維。李子建又稱，教大會積極把握大灣區機遇，推動區內的研究協作及培訓課程，並擴闊畢業生在大灣區的就業前景，校方正與潛在夥伴展開深入討論，期望能在適當的時候公布具體計劃。

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