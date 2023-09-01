明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

蘇拉｜八號風球正生效　多項公共服務暫停 (09:37)

超強颱風「蘇拉」襲港，八號西北烈風或暴風信號現正生效，多項政府公共服務暫停。

醫管局表示，公立醫院急症室維持正常服務；轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停，已經預約的病人可於八號信號取消後另約診症時間。衛生署則表示，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衛生署診所均會關閉，接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所。

社署轄下所有福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及日間康復服務單位將不會開放。社署指，當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。新冠疫苗接種服務將會暫停，受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。

司法機構宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期；若八號警告信號在今早11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。另外，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

運輸署表示，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務至另行通知。已預約於暫停服務期間進行駕駛考試，包括路試和筆試考生，將獲個別通知另訂的考試日期。車輛檢驗、已預約辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶等申請人，可於9月8日或之前於辦公時間內到訪牌照事務處遞交申請，無須重新預約。

海事處表示，尖沙咀中國客運碼頭及上環港澳客運碼頭已暫時關閉。

相關字詞﹕編輯推介 颱風 蘇拉 公共服務

上 / 下一篇新聞