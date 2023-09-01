蘇拉｜八號風球正生效　多項公共服務暫停 (09:37)

醫管局表示，公立醫院急症室維持正常服務；轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停，已經預約的病人可於八號信號取消後另約診症時間。衛生署則表示，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衛生署診所均會關閉，接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所。

社署轄下所有福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及日間康復服務單位將不會開放。社署指，當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。新冠疫苗接種服務將會暫停，受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。

司法機構宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期；若八號警告信號在今早11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。另外，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

運輸署表示，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務至另行通知。已預約於暫停服務期間進行駕駛考試，包括路試和筆試考生，將獲個別通知另訂的考試日期。車輛檢驗、已預約辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶等申請人，可於9月8日或之前於辦公時間內到訪牌照事務處遞交申請，無須重新預約。

海事處表示，尖沙咀中國客運碼頭及上環港澳客運碼頭已暫時關閉。