蘇拉｜機管局：至今有366班航班取消　約40航班延誤 (08:36)

機管局指，目前機場快線運作正常，而來回市區及機場的A線及E線巴士則已停駛，呼籲旅客經機管局網站及手機應用程式留意機場最新交通資訊。機場緊急應變中心亦已啟用，協調各單位制訂最高級別應變措拖，機場昨日起已「總動員」，航空公司、民航處及各機場承辦商已做好防風預備，例如增派人手協助旅客、餐廳及便利店亦增加食物供應。

其中國泰航空除兩班分別前往紐約的CX840航班外，今午2時至明早10時所有國泰航班均已取消。國泰指已盡量調配人手到機場，為航班重開做準備，重申已為原定今明兩日出發的旅客提供免手續費的航班彈性更改安排。

香港航空則已取消今午3時至明早1130共36班航班（今日取消25班；明日取消11班），並會豁免今明兩日旅客的機票改簽費用。香港快運今早航班升降大致正常，目前已取消今明兩日共70班航班及已安排退票及改期，將於下午至黃昏再更新情况。大灣區航空今早則仍有3班航班出發，其餘今明兩日的航班均已取消或有延誤，旅客如需更改行程或重新訂位亦會豁免相關收費。