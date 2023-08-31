胡英明接任國際反貪局聯合會主席 (18:53)

聯合會執行委員會於本月23日會議上，一致贊成委任胡英明於明起擔任聯合會主席，並將於本年底會員代表大會，通過其續任三年至2026年底。適逢廉署明年踏入50周年，胡英明透露，未來一年會舉辦不同規模的國際聯繫及交流活動，包括明年5月與聯合會在香港合辦廉政公署第8屆國際會議，加強聯合會成員的參與和交流。

胡英明表示，將透過三個策略領導聯合會落實《聯合國反腐敗公約》目標，包括舉辦反貪會議及工作坊，加強反貪機構交流經驗；透過合辦培訓課程和開展專項合作，擴大聯合會與國際和區域反貪組織的聯繫，協助國際反貪發展；今起會增設官方Facebook專頁，邀請國際反貪領袖接受訪問，及以主題形式分享反貪知識和技術，鞏固聯合會交流資訊。

去年1月，時任廉政專員白韞六獲中央和特區政府批准當選國際反貪局聯合會主席。同年9月，廉署宣布委任白韞六出任廉署特別顧問為期一年，讓白韞六符合資格繼續出任聯合會主席。廉署當時稱，期望透過相關安排，讓主席一職在符合聯合會會章的要求下順利過渡，及有助現任廉政專員胡英明處理聯合會的銜接工作。