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民間電台3人未經允許展標語罪成　各罰款2500元 (18:37)

已停辦的民間電台台長曾健成「阿牛」及兩名義工涉在銅鑼灣擺街站聲援在囚者，其間展示標語，各面對一項「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」傳票控罪，三人受審後今（31日）在東區裁判法院均被裁定罪成。裁判官稱，涉事街站有規律地擺設並造成滋擾，判處各人罰款2500元及支付157.4元移除費，並充公有關證物。曾健成庭上求情稱市民向來在鬧市表達意見，反問難道要去「山頂」表達？

曾健成於判刑後在法院外表示「無錢上訴」，反對聲音要獲得「恩准」才可展示，他形容是無稽，又指表達意見非常困難，可能會被檢控。社民連余煒彬批評，政府剝奪擺設街站權利，提及他和曾另涉同類傳票案件，將於10月首次提訊。

被告曾健成、李子華及吳超廣被控於去年5月28日下午，在渣甸坊近銅鑼灣地鐵站展示3張橫額及兩塊寫有字句的布，橫額寫有「Free Hong Kong」及「釋放政治犯，毋忘在囚手足」等字眼。

裁判官何慧嫻裁決指，涉案街站事前擺設過，並非「快閃」，屬於永久及有規律性。街站物品不爭議沒獲政府部門批准，何官認為它們面積不少、顏色搶眼，周六在繁忙的銅鑼灣街上擺設是惹人注目，令人駐足觀看，或造成混亂。食環署於案發前兩度未有就街站即時執法，可謂容忍，當局平衡各方權利後執法，沒有不公平之處。

無律師代表的曾健成親自求情稱「證物無罪」，要求取回街站物品，又指市民慣常在鬧市表達訴求，「唔通叫我去山頂僻處表達釋放政治犯？」曾形容擺街站要先向地政總署申請是與虎謀皮。辯方為李子華及吳超廣求情稱，兩人分別收入不多和已退休，望法庭輕判。

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