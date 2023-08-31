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遭僱主非禮外傭指涉強迫勞役覆核勝訴　政府提上訴官押後頒判辭 (17:59)

一名英籍僱主涉非禮外傭，及以「按摩」為名強迫外傭為他手淫，原審裁定非禮罪成。該外傭申請司法覆核，指警方調查時沒充分調查她是否人口販賣及強迫勞役的受害者，早前在原訟庭裁定勝訴。政府一方不服上訴，上訴庭今（31日）開庭處理，將押後頒判辭。政府一方表示，涉案外傭並非強迫勞役的受害者，警方調查和現行司法制度已妥當處理其個案。外傭一方則指，政府有責任就強迫勞役立法，以保障類似受害者。

代表警務處長及律政司長的資深大律師鮑進龍表示，警方當時收到以「CB」為代號的外傭來信，隔了3日就拘捕涉案僱主，在數個月內完成調查；這反映刑事司法系統已「妥當處理」事件，符合《香港人權法案》下的責任。

鮑進龍又指，「CB」遭僱主性侵不涉及有組織罪行和金錢利益，亦沒有被威脅的情况，故「CB」並非人口販賣和強迫勞役的受害者。另根據「聯合國毒品和犯罪問題辦公室」的報告，人口販賣受害者的特徵包括長期工作、不擅長本地語言，以及在同一地點工作和睡覺；除了和僱主同住之外，「CB」不符合其他人口販賣的條件。

代表外傭「CB」的資深大律師陳樂信則指，除了一名高級督察存入法庭的誓章之外，沒有文件證明警方如何調查「CB」是否強迫勞役的受害者，影響公眾監察。陳樂信舉例指，警方可以調查涉案僱主以往聘用的外傭，考慮該人是否有系統從事性剝削行為。

陳樂信提及，政府有責任針對人口販賣及強制勞役立法，建立跨部門的工作框架，以打擊有關行為。翻查資料，涉案僱主原審裁定非禮罪成，判囚30個月，後來獲高院裁定上訴得直。案件發還重審之後，僱主改為裁定罪脫。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 外傭 非禮

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